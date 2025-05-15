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        Hollanda, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Antalya'daki NATO toplantısı öncesinde konuştu

        Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ukrayna'nın ateşkes ve barışı konuşmaya hazır, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılmaya istekli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:04
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        Hollanda, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Antalya'daki NATO toplantısı öncesinde konuştu
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        Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ukrayna'nın ateşkes ve barışı konuşmaya hazır, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılmaya istekli olduğunu söyledi.

        Hollanda, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Antalya'daki bu toplantının haziranda Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesine giden yolda "basamak taşı niteliğinde" olduğunu ifade etti.

        Barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Veldkamp, "Ukrayna ateşkesi ve barışı konuşmaya istekli. Ne kadar zor olursa olsun, bu görüşmelere açıklar. Zelenskiy, bu konuda hazır ve İstanbul’a gitmeye istekli." dedi.

        Veldkamp, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise görüşmelere katılmaya istekli olmadığını vurgulayarak "Bu da barışa ulaşmak için baskının nereye yöneltilmesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

        Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketi üzerinde teknik düzeyde anlaşmaya varıldığına dikkati çeken Veldkamp, "Bu, çok kapsamlı bir paket, karanlıkta kalan birçok geminin ve bazı şirketlerin ve bireylerin listeye alınmasını içeriyor. Baskının arttığını, yoğunlaştığını net şekilde gösteriyor." diye konuştu.

        - İtalya: Barış için Rusya'nın katılımına daha çok ihtiyaç var

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İstanbul'daki barış müzakerelerine dair beklentilerinde iyimser olmak istediğini ancak Rus tarafına ilişkin kuşkularının olduğunu dile getirdi.

        Tajani, "Müzakereler ilk adım ancak ateşkes ve barışın sağlanması için Rusya'nın katılımına daha çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Barışın tesisi için gösterdikleri çabaya işaret eden Tajani, "Barıştan sonra işimiz Ukrayna ve Avrupa'yı korumak." dedi.

        İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça olumlu ve iyi olduğunu vurgulayan Tajani, iki ülkenin de Akdeniz bölgesi için işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

        Tajani, ülkesinin hem Avrupalı ülkeler hem de dünyada geri kalan diğer tüm ülkeleriyle işbirliğine her zaman açık olduğunu aktardı.

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de dünya genelinde zorlu bir jeopolitik ortam olduğuna değinerek Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma harcamalarına önem vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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