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        Antalya'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:06
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        Antalya'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        G.Y. idaresindeki 07 BIJ 227 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde yola kaçan topun peşinden giden Adnan Demir'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya'da bir hastaneye sevk edildi. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü G.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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