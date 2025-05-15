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        Başpehlivan Orhan Okulu, Antalya'da öğrencilerle buluştu

        Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:42
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        Başpehlivan Orhan Okulu, Antalya'da öğrencilerle buluştu
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        Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversitede düzenlenen "Gençlik ve kariyer" başlıklı söyleşiye antrenörü Kemal Yılmaz ile birlikte konuk olan Okulu, öğrencilere er meydanında 25 yılı aşan spor hayatını ve başarılarını anlattı.

        İlk olarak 2000 yılında Kırkpınar güreşlerinde derece elde ettiğini ifade eden Orhan Okulu, "Ata sporu yağlı güreşe, kendi ilgim vardı. Ailemin desteği, çevremde büyüklerimin yönlendirmesiyle güreşe başladım. İlk başlarda çok zorlandım, ama yılmadım, her zorlandığımda daha fazla mücadele ettim. Sonuçta başarılar gelmeye başlayınca daha fazla istekle çalıştım. Her işte olduğu gibi bizim işte de hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamak gerekiyor." dedi.

        Kırkpınar ve Elmalı güreşlerinin camiada önemli bir yeri olduğunu aktaran Okulu, bu güreşlerde derece elde etmenin, birinci olmanın mutluluğunu fazlasıyla yaşadığını belirtti.

        Özellikle Elmalı güreşlerinde altı yıl üst üste başpehlivan olarak, iki kez altın kemerin daimi sahibi olduğunu anımsatan Okulu, şöyle konuştu:

        "Benim için her güreş büyüktür, her güreş önemlidir. Ancak Kırkpınar güreşlerinin havası, orada elde edilen başarı tabii ki hem camiada, hem de bizlerde çok farklı oluyor. Benim için yakın tarihte olmayan, belki gelecekte de olması biraz zor olan altı kez üst üste Elmalı güreşlerinde başpehlivan ünvanını elde etmek oldu. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Tüm bu başarılarımın altında yatan en önemli faktör güreşe başlangıcımdan bugüne kesintisiz ve disiplinli çalışmak. Sizlere de tavsiyem yaptığınız işte belli bir program dahlinde, disiplinli bir çalışmanız olsun. O zaman başarı mutlak olacaktır."

        Söyleşi sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Orhan Okulu, kendi başarısında sabır, inanç ve sürekliliğin vazgeçilmez değerler olduğunu vurguladı.

        Kumluca MYO Müdürü Dr. Öğr. üyesi Ahmet Çoşgun da gençleri kariyer gelişiminde rol model isimlerle buluşturduklarını kaydetti.

        Söyleşinin moderatörü Öğr. Gör. İbrahim Uğur Acar ise Orhan Okulu'ya katılımı için teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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