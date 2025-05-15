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        Antalya'da devrilen zift yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, zift yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:41
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        Antalya'da devrilen zift yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, zift yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        M.A.B. idaresindeki zift yüklü 33 ANH 428 plakalı tır, Zeytinada Mahallesi D 400 kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Devrilen tırda daha sonra yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın büyümeden söndürüldü.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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