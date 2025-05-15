Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 209 kişi yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince, üç günde yapılan çalışmalarda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 209 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu bazı suçlardan aranan 209 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.