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        Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Antalya'da jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:24
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        Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Antalya'da jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 895 sürücüye 3 milyon 450 lira para cezası uygulanırken, 260 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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