Manavgat Belediyesi Side Antik Kent'teki festivalin karbon ayak izini hesaplattı

Manavgat Belediyesi, 24-26 Nisan tarihlerinde Side Antik Kent'te düzenlenen "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali"nin karbon ayak izini hesaplattı.

Manavgat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve çevre alanında uzman bir firma tarafından geliştirilen yazılımla hesaplandı.

Hesaplamada, sera gazı emisyonlarının ölçümünde uluslararası geçerliliği bulunan GHG Protokolü esas alındı ve sonuçlar ISO 14064-1:2018 standardına uygun şekilde raporlandı.

3 gün süren etkinlik boyunca ulaşımdan konaklamaya, yiyecek hizmetlerinden elektrik tüketimine kadar pek çok alanda toplam 96 bin 384,8 kilogram karbondioksit eşdeğeri (CO₂e) emisyon meydana geldi. Emisyonların yüzde 52'si ulaşımdan, yüzde 39,6'sı konaklamadan, yüzde 8,4'ü ise diğer kalemlerden kaynaklandı.

Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı festivalde, kişi başına karbon ayak izi 13,8 kilogram CO₂e olarak hesaplandı. Bu oran, benzer büyüklükteki uluslararası festivallerle karşılaştırıldığında orta düzeyde çevresel etkiye işaret ediyor.