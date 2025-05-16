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        Antalya'da "Gençliğim-Gençliğin" resim sergisi açıldı

        Antalya'da düzenlenen "Gençliğim-Gençliğin" isimli resim sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:14 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:23
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        Antalya'da "Gençliğim-Gençliğin" resim sergisi açıldı
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        Antalya'da düzenlenen "Gençliğim-Gençliğin" isimli resim sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sanatseverlerle buluşturuldu.

        Küratörlüğünü Ayşe Özmak Mercan'ın üstlendiği ve 60 eserin yer aldığı sergi, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Mercan Sanat Topluluğunca yapılan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Topluluk yöneticisi Mercan, burada yaptığı konuşmada, sergide 19 katılımcının çalışmasının yer aldığını belirtti.

        Eser sahiplerinin kendi gençliklerini ve şu anki gençlerin yaşamlarını karşılaştırarak zaman içindeki değişimi yansıtmayı amaçladıklarını anlatan Mercan, şunları kaydetti:

        "Kendi gençliğimizin objelerini, kültürünü, nesnelerini kolajla anlattık. Şu anki gençliğimizin popüler kültürünü, nesnelerini de akrilik boyayla anlattık. Kolaj, bir zaman katmanını ifade eder. Kağıtlardan kat kat oluştuğu için böyle bir anlamı vardır. Biz de kendi geçmişimizi anlatmak için kolaj dilini tercih ettik. Pentür daha yeni bir döneme ait olduğu ve gençliğe hitap ettiği için, gençlik dönemini de o teknikle yaptık."

        Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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