Antalya'da "Gençliğim-Gençliğin" resim sergisi açıldı

Antalya'da düzenlenen "Gençliğim-Gençliğin" isimli resim sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sanatseverlerle buluşturuldu.

Küratörlüğünü Ayşe Özmak Mercan'ın üstlendiği ve 60 eserin yer aldığı sergi, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Mercan Sanat Topluluğunca yapılan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Topluluk yöneticisi Mercan, burada yaptığı konuşmada, sergide 19 katılımcının çalışmasının yer aldığını belirtti.

Eser sahiplerinin kendi gençliklerini ve şu anki gençlerin yaşamlarını karşılaştırarak zaman içindeki değişimi yansıtmayı amaçladıklarını anlatan Mercan, şunları kaydetti:

"Kendi gençliğimizin objelerini, kültürünü, nesnelerini kolajla anlattık. Şu anki gençliğimizin popüler kültürünü, nesnelerini de akrilik boyayla anlattık. Kolaj, bir zaman katmanını ifade eder. Kağıtlardan kat kat oluştuğu için böyle bir anlamı vardır. Biz de kendi geçmişimizi anlatmak için kolaj dilini tercih ettik. Pentür daha yeni bir döneme ait olduğu ve gençliğe hitap ettiği için, gençlik dönemini de o teknikle yaptık."