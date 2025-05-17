Antalya Düşünce Platformunda turizmin geleceği değerlendirildi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, turizmde Antalya'nın ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, sürdürülebilirlik için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Antalya Düşünce Platformunun kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirdiği mayıs ayı toplantısı kapsamında, turizmde 2025 yılı vizyonuna yönelik fikirler, stratejiler ve politika önerilerinin değerlendirildiği panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beykan Çizel'in üstlendiği panelde konuşan POYD Yönetim Kurulu Başkanı Saatçioğlu, Antalya'nın turizmde bir dünya kenti olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve nitelikli istihdam konularında çözüm bekleyen yapısal sorunlar bulunduğunu söyleyen Saatçioğlu, turizmin sürdürülebilir olması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Turizmin yaklaşık 60 sektörü doğrudan etkilediğini belirten Saatçioğlu, sektörün ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu kaydetti. Saatçioğlu, bu yıl kente yaklaşık 18 milyon yabancı turistin gelmesini beklediklerini ifade etti.