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        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:50
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        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalıştı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        Gain Park Stadı'nda yarın 19.00'da başlayacak Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Galeri
        Galeri

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