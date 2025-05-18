"Sağlık okuryazarlığı" ile daha sağlıklı toplum hedefleniyor

GÜLSEM ADAM - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, toplumun her kesimine sağlık okuryazarlığı eğitimi vermeye başladıklarını belirterek, "Hedeflerimiz kişinin sağlığını nasıl koruyacağını bilmesi, hastanelerde doğru polikliniğe zamanında gitmesi, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanmayı azaltması." dedi.

Demirkol, Bölge Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası"nın ülkenin her yerinde uygulanmaya başlandığını ve gönüllü olarak yoğun katılım gösterildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının vatandaşların yoğun olduğu yerlerde kilo ve boy ölçümleriyle vücut kitle endekslerini hesapladığını anlatan Demirkol, "Bizim buradaki asıl amacımız 81 ilde 2 aylık süre zarfında 10 milyon vatandaşımızın kilolarını ölçerek vücut kitle indekslerini hesaplamak ve kendilerini sağlıklı hayat merkezlerimizde ücretsiz hizmet verdiğimiz başta diyetisyenlerimiz olmak üzere fizyoterapistlerimize yönlendirmek." diye konuştu

- Meslek fark etmeksizin herkese sağlık okuryazarlığı eğitimi veriliyor Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlara nisandan itibaren sağlık okuryazarlığı eğitimi vermeye başladıklarını vurgulayan Demirkol, şu değerlendirmede bulundu: "Hem sağlık okuryazarlığını artırmak hem de fazla kilolar konusunda halkımızı bilinçlendirme noktasında çalışmalarımızı büyük bir heyecanla sürdürüyoruz. Sağlık okuryazarlığı ile hedeflerimiz kişinin sağlığını nasıl koruyacağını bilmesi, hastanelerde doğru polikliniğe zamanında gitmesi, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanmayı azaltması, bağımlılığın her türlüsünden kurtulması gibi sağlık konularıyla mücadele etmeyi öğretmek. Meslek fark etmeksizin Türkiye'mizde öğretmenlerimiz, imamlarımız, Kur'an kursu öğreticiler, taksi şoförleri, berberler, ev hanımı, polis ve işçi gibi toplumla fazlasıyla diyalog halinde olan meslek grupları başta olmak üzere toplumumuzun her kesimine sağlık eğitimi veriyoruz. Sağlık okuryazarlığı eğitimleri ile Türkiye'de ilk ay 10 bin kişi sahada mezun oldu, bu ay sayı artarak devam ediyor. Özellikle vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını artırıyoruz."