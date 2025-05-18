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        "Sağlık okuryazarlığı" ile daha sağlıklı toplum hedefleniyor

        GÜLSEM ADAM - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, toplumun her kesimine sağlık okuryazarlığı eğitimi vermeye başladıklarını belirterek, "Hedeflerimiz kişinin sağlığını nasıl koruyacağını bilmesi, hastanelerde doğru polikliniğe zamanında gitmesi, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanmayı azaltması." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:48
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        "Sağlık okuryazarlığı" ile daha sağlıklı toplum hedefleniyor
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        GÜLSEM ADAM - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, toplumun her kesimine sağlık okuryazarlığı eğitimi vermeye başladıklarını belirterek, "Hedeflerimiz kişinin sağlığını nasıl koruyacağını bilmesi, hastanelerde doğru polikliniğe zamanında gitmesi, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanmayı azaltması." dedi.

        Demirkol, Bölge Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası"nın ülkenin her yerinde uygulanmaya başlandığını ve gönüllü olarak yoğun katılım gösterildiğini söyledi.

        Sağlık çalışanlarının vatandaşların yoğun olduğu yerlerde kilo ve boy ölçümleriyle vücut kitle endekslerini hesapladığını anlatan Demirkol, "Bizim buradaki asıl amacımız 81 ilde 2 aylık süre zarfında 10 milyon vatandaşımızın kilolarını ölçerek vücut kitle indekslerini hesaplamak ve kendilerini sağlıklı hayat merkezlerimizde ücretsiz hizmet verdiğimiz başta diyetisyenlerimiz olmak üzere fizyoterapistlerimize yönlendirmek." diye konuştu

        - Meslek fark etmeksizin herkese sağlık okuryazarlığı eğitimi veriliyor

        Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlara nisandan itibaren sağlık okuryazarlığı eğitimi vermeye başladıklarını vurgulayan Demirkol, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hem sağlık okuryazarlığını artırmak hem de fazla kilolar konusunda halkımızı bilinçlendirme noktasında çalışmalarımızı büyük bir heyecanla sürdürüyoruz. Sağlık okuryazarlığı ile hedeflerimiz kişinin sağlığını nasıl koruyacağını bilmesi, hastanelerde doğru polikliniğe zamanında gitmesi, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanmayı azaltması, bağımlılığın her türlüsünden kurtulması gibi sağlık konularıyla mücadele etmeyi öğretmek. Meslek fark etmeksizin Türkiye'mizde öğretmenlerimiz, imamlarımız, Kur'an kursu öğreticiler, taksi şoförleri, berberler, ev hanımı, polis ve işçi gibi toplumla fazlasıyla diyalog halinde olan meslek grupları başta olmak üzere toplumumuzun her kesimine sağlık eğitimi veriyoruz. Sağlık okuryazarlığı eğitimleri ile Türkiye'de ilk ay 10 bin kişi sahada mezun oldu, bu ay sayı artarak devam ediyor. Özellikle vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını artırıyoruz."

        Demirkol, tüm vatandaşlara bu eğitimi vererek onları hem ailelerinin hem de akrabalarının sağlık elçisi yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        - Aile hekimliklerinin yetkileri genişletildi

        Aile hekimliklerinin tüm sağlık hizmetlerinin temelini oluşturduğunu belirten Demirkol, aile hekimliklerinin sadece hastalıklarda değil, sağlığın korunmasında ilk başvuracak yer olduğunu kaydetti.

        Sağlık Bakanlığı olarak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde çok ciddi değişiklikler yaptıklarını anlatan Demirkol, şöyle devam etti:

        "Aile hekimliklerimizi güçlendirdik, onların elindeki yetkileri artırdık. Sağlık Bakanı'mızın büyük desteğiyle aile hekimlerinin yazabileceği ilaç sayısı artırıldı, raporlu ilaçların süreleri uzatıldı ve aile hekimlerine bu yetkiyi vererek hastaneye gitmeden aile hekimlerimizin yazabileceği ilaç isimlerini ve sayısını artırmış oldu. Aile hekiminin uygun görmesi ile hastaneye direkt randevu alıp gönderilebiliyor, aynı şekilde aile hekimi hastayı doktoru, uzmanına gönderdiğinde ona not yazabiliyor ve onunla ilgili bulgular anlatabiliyor. Aile hekiminin kan yetkisi ve görüntüleme sistemlerinin gücünü artırdık. Aynı zamanda reçete yazmadaki imkanlarını genişlettik, birçok ilacı yazabilir hale getirdik ve aile hekiminin randevu alabilme hakkını genişleterek devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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