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        Antalya ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:06 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:08
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        Antalya ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kutlandı.

        Şampiyonluk kutlaması için Antalya'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftar grubu, meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

        Uzun araç konvoyunun oluştuğu caddelerde, polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        - Muğla

        Muğla ve ilçelerinde toplanan taraftar grupları, meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk sevinci yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftar, müzik eşliğinde kutlama yaptı.

        Bodrum ilçesinde araç konvoyu ile Belediye Meydanı'na gelen sarı kırmızılar, Galatasaray bayraklarıyla tezahürat yaptı. Taraftar, meşale yakıp şampiyonluk marşları söyledi.

        Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum 1905 Galatasaray Derneği lokalinde Galatasaray-Kayserispor maçını izleyen taraftarlar da konvoy eşliğinde ilçe merkezindeki kutlamalara katıldı.

        - Isparta

        Isparta’da Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla Valilik önünde toplandı.

        Atatürk Anıtı’nın etrafında buluşan taraftarlar, Galatasaray şarkıları söyledi, şampiyonluğu kutladı.

        - Burdur

        Burdur'daki Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, coşkulu kutlama yaptı. Caddelerde de konvoylar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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