CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabı tamamlandı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonunun ilk etabı olan 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu elde etti.

Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 72'si başpehlivan olmak üzere çeşitli kategorilerde yaklaşık 2 bin güreşçi katıldı.

İki gün süren güreşlerin başpehlivanlık final maçında Orhan Okulu ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

Rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen Orhan Okulu, 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonuna birincilikle başlayan Orhan Okulu'yu, baş boyunda Yusuf Can Zeybek'in ardından Enes Doğan ve Feyzullah Aktürk üçüncü sırada takip etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ile siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve güreş ağaları da tribünlerden takip etti.