Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Fatih Yüksel (45) idaresindeki 59 PU 296 plakalı motosiklet, Seki Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Antalya DOB'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri
        Antalya DOB'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri
        Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı
        Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı
        Antalya'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Antalya'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kumluca MYO'da "Müdür Öğrenci Buluşması" etkinliği yapıldı
        Kumluca MYO'da "Müdür Öğrenci Buluşması" etkinliği yapıldı
        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Basın Sohbetleri"nin konuğu oldu
        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Basın Sohbetleri"nin konuğu oldu
        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı