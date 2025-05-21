Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen bir işletmeye operasyon düzenledi.

İşletmeye yapılan operasyonda, bin 600 kaçak sigara, 65 kaçak elektronik sigara, 140 ısıtılmış tütün mamulü, 65 litre kaçak viski ve 85 kaçak puro ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.