Antalya'da 50 düzensiz göçmen ile 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
Antalya'nın Demre ilçesinde 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Antalya'nın Demre ilçesinde 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Buzalık Koyu'nda kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine sahil güvenlik botları bölgeye yönlendirildi.
Polis ekiplerinin de desteğiyle 25'i çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Olaya ilişkin göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 9 şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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