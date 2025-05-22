Antalya'da 50 düzensiz göçmen ile 9 göçmen kaçakçısı yakalandı

Olaya ilişkin göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Buzalık Koyu'nda kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine sahil güvenlik botları bölgeye yönlendirildi.

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