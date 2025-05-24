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        23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı

        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali "komşuluk" temasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 01:33 Güncelleme: 24.05.2025 - 01:44
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        23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı
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        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali "komşuluk" temasıyla başladı.

        Festivalin açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı ile İskele Meydanı arasında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Öğrenciler, otellerin animasyon grupları, yurt dışından gelen heyetlerin temsilcileri, ilçede yerleşik yabancıların kurdukları derneklerin üyeleri ve müzik ve halk oyunları gruplarının katıldığı yürüyüş, ilçedeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

        Festival kapsamında resim, fotoğraf ve karikatür sergileri ile el sanatları ürünleri ve yöresel yemek satışının yapıldığı stantlar açıldı.

        İlk günü Can Bonomo'nun konseriyle sona eren festival, 25 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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