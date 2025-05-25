AGC 2024 Medya Başarı Ödülleri jürisi Alanya'da toplandı
Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Medya Başarı Ödülleri yarışmasının jürisi, AGC Medya Center'da toplandı.
Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Medya Başarı Ödülleri yarışmasının jürisi, AGC Medya Center'da toplandı.
Jüri başkanlığını Gazeteci Fuat Kozluklu'nun yürüttüğü değerlendirme toplantısında, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni, Anadolu Ajansı Yurt Haberleri Müdür Yardımcısı Ayşe Eda Ünlü Özen, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ile gazeteci Ahmet İstek yer aldı.
Kozluklu, değerlendirme sonuçlarını içeren kapalı ve imzalı zarfı AGC Başkanı Gaye Coşkun'a sundu.
Coşkun, jüri üyelerinin özverili çalışmalarına teşekkür ederek, "Başarı ödüllerine layık görülen meslektaşlarımızın isimlerini önümüzdeki günlerde yönetim kurulu toplantımızda açıklayacağız. Katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür eder, ödül alacakları tebrik ederim." dedi.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de jüri üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.
Halka doğru bilgiyi ulaştıran basın mensuplarının özgür, tarafsız ve etik ilkelere uygun çalışmasının şehir için büyük önem taşıdığını belirterek, "Değerli jüri üyelerimize ve AGC yönetimine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Alanya Kalesi içindeki Gastronomi Evi'nde kentin coğrafi işaretli Gülüklü çorbasını tadan jüri üyeleri, 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali alanındaki stantları ziyaret etti.
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