AGC 2024 Medya Başarı Ödülleri jürisi Alanya'da toplandı

Alanya Kalesi içindeki Gastronomi Evi'nde kentin coğrafi işaretli Gülüklü çorbasını tadan jüri üyeleri, 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali alanındaki stantları ziyaret etti.

Halka doğru bilgiyi ulaştıran basın mensuplarının özgür, tarafsız ve etik ilkelere uygun çalışmasının şehir için büyük önem taşıdığını belirterek, "Değerli jüri üyelerimize ve AGC yönetimine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de jüri üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Coşkun, jüri üyelerinin özverili çalışmalarına teşekkür ederek, "Başarı ödüllerine layık görülen meslektaşlarımızın isimlerini önümüzdeki günlerde yönetim kurulu toplantımızda açıklayacağız. Katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür eder, ödül alacakları tebrik ederim." dedi.

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