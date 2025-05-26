Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da mesai arkadaşı zabıtayı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da mesai arkadaşı zabıtayı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı (60) öldüren tutuklu sanık Erdal Vuran (36) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

        Hakkında beraat kararı verilmesini isteyen sanık, "Pişmanım" dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Vuran'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

        - "Mahkeme sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadı"

        Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, gazetecilere, iddianame ve mütalaa doğrultusunda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmedildiğini belirtti.

        Verilen cezanın, toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlattığını belirten Bannıoğlu, şunları kaydetti:

        "Sanık, ilk beyanlarında daha önce adliyeye geldiğini, savcılarla görüştüğünü, hatta oda numaralarına kadar bildiğini, koridorları ayrıntılı şekilde tarif edebildiğini söyledi. Ayrıca cinayetten önce bir hastaneye giderek psikologdan kendisine ilaç yazdırmak istediğini belirtti. Bu kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasının gerçekçi olmadığını, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade ettik. Bu kadar ayrıntıyı ezberleyebilen bir kişinin akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünüyorduk. Adli Tıp da aynı kanaate vardı ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme ise sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadı."

        - Olay

        Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de 27 Şubat 2024'te büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı zabıta Erdal Vuran'ın bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?

        Benzer Haberler

        Antalya turizminde pazar yelpazesi zenginleşiyor
        Antalya turizminde pazar yelpazesi zenginleşiyor
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası klasik müziğin başyapıtlarıyla sezon fina...
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası klasik müziğin başyapıtlarıyla sezon fina...
        'Akdeniz'in Çanakkale'sine dalış yaptılar
        'Akdeniz'in Çanakkale'sine dalış yaptılar
        Antalya'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Antalya'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Eski dekanın hak edilmemiş profesörlüğü iptal edildi, onay için YÖK'e gönde...
        Eski dekanın hak edilmemiş profesörlüğü iptal edildi, onay için YÖK'e gönde...
        Bayram öncesi 'Bir tıkla bağış değil, tuzağa düşüyorsunuz' uyarısı
        Bayram öncesi 'Bir tıkla bağış değil, tuzağa düşüyorsunuz' uyarısı