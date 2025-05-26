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        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. gün tamamlandı

        Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. gün yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:24
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        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. gün tamamlandı
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        Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. gün yarışları sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun 5. gününde karışık senkronize 10 metre platform finali ile erkekler 1 metre sıçrama tahtası atlayışları yapıldı.

        Karışık senkronize 10 metre platform finalinde Ukrayna birinci, İtalya ikinci, Almanya üçüncü oldu.

        Erkekler 1 metre sıçrama tahtası finalinde ise Alman sporcu Moritz Linus Wesemann birinciliği, İtalyan sporcu Lorenzo Marsaglia ikinciliği ve Ukraynalı sporcu Danylo Konovalov üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye girenlere düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

        Türkiye'yi milli yüzücüler Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan'ın temsil ettiği şampiyonada, 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu hem bireysel hem de senkronize kategorilerde performanslarını sergiliyor.

        Organizasyon, 28 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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