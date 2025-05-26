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        Gazipaşa'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi, gösteriler sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:21 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:27
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        Gazipaşa'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi, gösteriler sunuldu.

        Belediye Fuar Alanı'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin örgün eğitim dışında kişilerin hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsadığını belirtti.

        Bu yıl 154 kurs açıldığını anlatan Yetkin,"Katılan kursiyer sayısı 3 bin 468. Bunların 45'i ATASEM bünyesinde açılan kurslar olup bu kurslarda bin 243 kursiyer eğitim almıştır. Ortaya koyduğumuz emek ve performans, gurur vesilemizdir." dedi.

        Konuşmanın ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. Programda, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar, öğretmenleri Zekiye Uğur eşliğinde şarkılar seslendirdi.

        Gösterilerin ardından açılışı yapılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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