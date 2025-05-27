Akseki'de farkındalık etkinlikleriyle hipertansiyona dikkat çekiliyor

Hipertansiyonla mücadelenin sadece bir gün değil, yıl boyunca süren bir bilinç gerektirdiğini belirten yetkililer, vatandaşları düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler ilçe merkezinin yanı sıra mahallerde de sokakları dolaşarak vatandaşlara bilgi veriyor, tansiyon ölçümü, kilo kontrolü ve vücut kitle indeksi hesaplamaları gerçekleştiriyor.

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