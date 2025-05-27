Alanya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükhasbahçe Mahallesi'nde, 2 katlı inşaat halindeki müstakil evin depo olarak kullanılan bodrum katında, ekmek yapmak için yakılan ateşin unutulması sonucu yangın çıktı.

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