Alanya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Büyükhasbahçe Mahallesi'nde, 2 katlı inşaat halindeki müstakil evin depo olarak kullanılan bodrum katında, ekmek yapmak için yakılan ateşin unutulması sonucu yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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