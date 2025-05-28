Antalya'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı" denetimi yapıldı

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesindeki bir markette denetim yapan ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Reyonlardan aldıkları ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, rutin kontrollerin dışında Kurban Bayramı süresince ekiplerin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlere devam ettiğini söyledi.

Denetimlerde özellikle kasa fiyatı etiketi doğruluğuna ve indirimli ürünlerde gerçekten indirim yapılıp yapılmadığına dikkat ettiklerini belirten Özşahan, "Antalya genelinde 20 ekibimiz sahada denetimlere devam ediyor. 2025 yılı içerisinde şu ana kadar 17 bin 269 firmanın 2 milyon 103 bin ürünü denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 1468 firmada 3 bin 950 aykırı ürün tespit edildi. Aykırılıklar sonucunda 15 milyon liraya yakın para cezası uygulandı." dedi.