Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Üniversite, güneş enerjisi yatırımıyla hem çevreye hem bütçeye katkı sağladı

        MUSTAFA KURT - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), geleceğe dönük sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği güneş enerjisi yatırımıyla ihtiyacının üzerinde enerji üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite, güneş enerjisi yatırımıyla hem çevreye hem bütçeye katkı sağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA KURT - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), geleceğe dönük sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği güneş enerjisi yatırımıyla ihtiyacının üzerinde enerji üretti.

        ALKÜ'nün Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle kamu kaynakları kullanılmadan 50 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi, hem üniversitenin 0,9 megavatlık yıllık tüketimini karşıladı hem de 1,7 megavatlık üretim fazlası sağladı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri'nde Kamu Kategorisi'nde Türkiye 3'üncüsü olan proje, kamuda performans sözleşmesiyle yapılan ilk GES özelliği taşıyor.

        ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, AA muhabirine, bu projenin yalnızca enerji üretimi değil, üniversitenin genel sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

        Projeye ilk başlanıldığında deniz üstü ya da durgun suda kurulabilecek sistemlerin değerlendirildiğini aktaran Türkdoğan, performans ve uygulanabilirlik açısından kampüs çatılarının ve otoparkların daha verimli bulunduğunu, bu doğrultuda da projenin uygulamaya alındığını belirtti.

        Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Türkdoğan, "Bizi farklı kılan, bu projenin kamuda Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modeliyle hayata geçirilen ilk güneş enerjisi sistemi olmasıdır. Yatırımcı firma tarafından yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla kurulmuş ve üniversitemizin bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Sistem, ilk günden itibaren üniversitemizin mülkiyetindedir; firma ise 14 yıl boyunca sağlanan enerji tasarrufu üzerinden belirlenen oran doğrultusunda gelir elde edecektir." dedi.

        - "Yılda 33 bin ağacın karbon emisyonunu dengeleyecek bir sistemi hayata geçirdik"

        Üniversitenin yıllık enerji tüketiminin 0,9 megavat olduğunu söyleyen Türkdoğan, üretimin ise 1,7 megavat olduğu bilgisini verdi.

        Türkdoğan, kendi tüketimlerini karşılamanın yanında gelir de elde ettiklerini vurgulayarak, "Proje, sadece sürdürülebilirlik açısından değil, maddi anlamda da büyük kazanım getiriyor. Üretilen enerji, 4 kişilik bir ailenin yaşadığı yaklaşık 600 dairenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. 2024 yılı içinde kaba taslak 9,5 milyon liralık kar elde ettik." diye konuştu.

        Projenin en değerli çıktılarından birinin de çevresel katkı olduğunu söyleyen Türkdoğan, yılda 33 bin ağacın karbon emisyonunu dengeleyecek bir sistemi hayata geçirdiklerini kaydetti.

        Yerleşkede kurulan elektrikli şarj istasyonlarının engelli araçları ve elektrikli bisikletleri de desteklediğini belirten Türkdoğan, "Kampüs içinde öğrencilerin ulaşımı için elektrikli skuterleri teşvik edeceğiz. Enerjiden elde ettiğimiz gelirle yeni yatırımlar yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

        Türkdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11 kategoride toplam 613 projenin değerlendirildiği yarışmaya katıldıklarını hatırlatarak, kamu kurumları arasındaki kategoride üçüncülük ödülünü aldıklarını ifade etti.

        Aldıkları ödülün farkındalığı artırdığını vurgulayan Türkdoğan, elektrikli şarj istasyonları konusunda taleplerin geldiğini, diğer üniversitelerin de performans sözleşmesiyle yapılan bu projeyi örnek almak için bilgi talep ettiğini kaydetti.

        Enerji tasarrufu ve verimliliğin artırılmasının yanı sıra kampüs genelinde sürdürülebilirliğin hissedilmesinin projeye değer kattığını dile getiren Türkdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yatırım yapmayı düşündüğümüz projelerimiz var; Gazipaşa, Akseki ve Cikcilli kampüslerimizi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kriterlerine göre yapmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir enerjinin yanında kirli suyun, yağmur sularının temizlenmesi, değerlendirilmesi, su verimliliği, yeşil alanın artırılması, sıfır karbon sağlanması gibi değerlere önem veriyoruz. Bu doğrultuda tüm kampüsleri bu değerlerle monte ederek enerji üretimimizi 4 megavata kadar çıkarmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
        Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz TGBD Başkanlığına yeniden seçildi
        Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz TGBD Başkanlığına yeniden seçildi
        Antalyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Antalyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Antik ticaret yolunda bulunan Besmi Adası yakınındaki gemi batığının kalınt...
        Antik ticaret yolunda bulunan Besmi Adası yakınındaki gemi batığının kalınt...
        Bitkin halde buldukları dağ keçisini su ve yiyecek verip yeniden doğaya sal...
        Bitkin halde buldukları dağ keçisini su ve yiyecek verip yeniden doğaya sal...
        Polisi görünce atladığı derede boğulma tehlikesi yaşadı, hortumla kurtarıld...
        Polisi görünce atladığı derede boğulma tehlikesi yaşadı, hortumla kurtarıld...