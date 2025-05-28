Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

        Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde vakit geçirdi.

        Kentte hava 31, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 51'e ulaştı.

        Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

        Bazı vatandaşlar ve turistler denize girmenin keyfini çıkardı, bazıları da su sporları yaptı.

        Birçok tatilci sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da kamp sandalyelerinde kitap okuyarak vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz TGBD Başkanlığına yeniden seçildi
        Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz TGBD Başkanlığına yeniden seçildi
        Antalyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Antalyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Antik ticaret yolunda bulunan Besmi Adası yakınındaki gemi batığının kalınt...
        Antik ticaret yolunda bulunan Besmi Adası yakınındaki gemi batığının kalınt...
        Bitkin halde buldukları dağ keçisini su ve yiyecek verip yeniden doğaya sal...
        Bitkin halde buldukları dağ keçisini su ve yiyecek verip yeniden doğaya sal...
        Polisi görünce atladığı derede boğulma tehlikesi yaşadı, hortumla kurtarıld...
        Polisi görünce atladığı derede boğulma tehlikesi yaşadı, hortumla kurtarıld...
        Üniversite, güneş enerjisi yatırımıyla hem çevreye hem bütçeye katkı sağlad...
        Üniversite, güneş enerjisi yatırımıyla hem çevreye hem bütçeye katkı sağlad...