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        Antalya'da buğday hasadına başlandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde yılın ilk buğday hasadına başlandı, dekar başına 550-600 kilogram buğday alınması üreticiyi memnun etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:54
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        Antalya'da buğday hasadına başlandı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde yılın ilk buğday hasadına başlandı, dekar başına 550-600 kilogram buğday alınması üreticiyi memnun etti.

        Örtü altı tarımın yanı sıra tahıl üretiminde de öne çıkan Aksu'da, yüzlerce dönüm alanda biçerdöverler yardımıyla hasat yapılıyor. Yoğun mesai yapan üreticiler, hasat edilen buğdayı tırlara yükleyerek, depolara taşınmaya başladı.

        Hasat sezonunun başlamasıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de sahada denetimlerini sıklaştırdı. Teknik ekip, dane kaybı yaşanmaması için biçerdöverin kontrolünü gerçekleştiriyor, üretici ve operatörleri bilgilendiriyor.

        Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, AA muhabirine, ilçede 51 bin dekar alanda örtü altı üretim yapıldığını söyledi.

        Açık alanda da önemli üretim olduğunu ifade eden İnal, şunları kaydetti:

        "İlçemizde 36 bin dekar buğday ekili alan bulunuyor ve bu alanlardan yılda yaklaşık 20 bin ton ürün elde ediliyor. Biz de hasadın başlamasıyla sahada aktif denetimlerde bulunuyoruz. Sahada görev yapan dinamik bir teknik ekibimiz var. Biçerdöverleri tek tek denetleyerek dane kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz."

        İnal, bu yıl dekar başına 550-600 kilogram verim alındığını, bunun da üreticiyi memnun ettiğini belirtti.

        Öte yandan, buğday hasadı dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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