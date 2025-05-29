Antalya'da oluşan hortum evlerin çatıları ile seralara zarar verdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları, pencereleri ile seralarda zarar oluştu.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde oluşan hortum dolayısıyla bazı evlerin çatıları uçtu, seralar, örtü altında yetiştirilen ürünler ile elektrik iletim hatları hasar gördü.

Polis ekipler, aydınlatma direkleri ile seralardan kırılarak yola düşen camlar nedeniyle bazı sokakları trafiğe kapattı.

Belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Hortumun ardından etkili olan sağanak ve dolu da hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede incelemelerde bulunan Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen hortum sebebiyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik, "Hortum, Hal istikametinden yaklaşık 1 kilometre sağlı sollu seraları ve evlerin çatılarını uçurmuş. Şu anda ne kadar zarar var akşam olduğu için bilemiyoruz. Sabah hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." dedi.