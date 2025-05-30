Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, top kapma organizasyonunun ardından taktik çalışmayla tamamlandı.
Gain Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçını, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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