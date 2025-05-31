Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı

Koca, dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

İlçede yüzme sporuna ilginin arttığını dile getiren Koca, bu branşta daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını kaydetti.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, organizasyonda Kumlucalı sporcuların 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

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