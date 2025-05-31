Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı

        Antalya Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı.

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, organizasyonda Kumlucalı sporcuların 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

        İlçede yüzme sporuna ilginin arttığını dile getiren Koca, bu branşta daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını kaydetti.

        Koca, dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov evler bayramda dolu ola...
        Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov evler bayramda dolu ola...
        Antalya'nın "sanatçı ailesi" sevgiden doğan eserlerini sergide buluşturuyor
        Antalya'nın "sanatçı ailesi" sevgiden doğan eserlerini sergide buluşturuyor
        AK Parti Akseki İlçe teşkilatı bir araya geldi
        AK Parti Akseki İlçe teşkilatı bir araya geldi
        Kuzeni için Türkiye'ye gelip, karaciğeriyle can oldu
        Kuzeni için Türkiye'ye gelip, karaciğeriyle can oldu
        Kurban Bayramı yaklaşırken 'salmonella bakterisi'ne dikkat
        Kurban Bayramı yaklaşırken 'salmonella bakterisi'ne dikkat
        4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni yap...
        4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni yap...