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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası klasik müziğin başyapıtlarıyla sezon finali yaptı

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2024-2025 sanat sezonu finalinde klasik müziğin başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:20
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası klasik müziğin başyapıtlarıyla sezon finali yaptı
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2024-2025 sanat sezonu finalinde klasik müziğin başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, sezon kapanış konseri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Klasik müziğin dört önemli yapıtını bir araya getiren konserde orkestrayı, uluslararası alanda kazandığı tecrübe ve başarılarla tanınan Avustralyalı şef Matthew Coorey yönetti.

        Türkiye'nin önde gelen ödüllü viyolonsel sanatçılarından Poyraz Baltacıgil konserde solist olarak sahne aldı.

        Sanatçılar konserde, Claude Debussy'nin iki piyanolu olarak yazdığı ve orkestra için düzenlenen dört bölümlük zarif eseri Petite Suite, Robert Schumann'ın La minör Viyolonsel Konçertosu, Antonin Dvorak'ın doğa sevgisini pastoral duygularla buluşturduğu Silent Woods ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re majör 38 numaralı "Prag" senfonisini seslendirdi.

        Konserde, Coorey'nin yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası dinleyicilerden tam not aldı.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserle, 2024-2025 sanat sezonu tamamlandı ve orkestra 25. kuruluş yılını geride bırakmanın gururunu yaşadı.

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