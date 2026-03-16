Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk İksiri" operasını sahneledi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin en sık icra edilen eserlerinden "Aşk İksiri" operasını sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantizmin ve eğlencenin opera sahnesindeki en sevilen örneklerinden Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Orkestrayı Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetirken, eserin rejisi Haldun Özörten imzası taşıyor. Dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm Nursun Ünlü, koreografi Bader Çakan, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Eserin koro şefliği Mahir Seyrek, başkemancılığını ise Elvan Şekercioğlu üstleniyor.

        Eserde, "Adina"yı Işılay Meriç Karataş, "Nemorino"yu Dağhan Ergün, "Belcore"yi Serhat Konukman, "Dulcamara"nı Şafak Güç, "Giannetta" rolünü ise Tuğçe Oğuzülgen canlandırıyor.

        "Aşk İksiri" operası, 17 Mart'ta saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
