Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk İksiri" operasını sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin en sık icra edilen eserlerinden "Aşk İksiri" operasını sanatseverlerin beğenisine sundu.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantizmin ve eğlencenin opera sahnesindeki en sevilen örneklerinden Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



Orkestrayı Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetirken, eserin rejisi Haldun Özörten imzası taşıyor. Dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm Nursun Ünlü, koreografi Bader Çakan, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Eserin koro şefliği Mahir Seyrek, başkemancılığını ise Elvan Şekercioğlu üstleniyor.



Eserde, "Adina"yı Işılay Meriç Karataş, "Nemorino"yu Dağhan Ergün, "Belcore"yi Serhat Konukman, "Dulcamara"nı Şafak Güç, "Giannetta" rolünü ise Tuğçe Oğuzülgen canlandırıyor.



"Aşk İksiri" operası, 17 Mart'ta saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

