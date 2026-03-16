        Antalya'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Antalya'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi 22 yaşındaki Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

