        Antalya Limanı daha büyük kruvaziyerler ağırlamaya başladı

        Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, iki rıhtımın ortak kullanıma açılması sayesinde daha büyük kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başladı.

        Giriş: 16.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, yaptığı açıklamada, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, QTerminals Antalya ile ASBAŞ arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandığını hatırlattı.

        Bu anlaşma sayesinde, QTerminals Antalya Limanı’na ait 9 numaralı rıhtım ile ASBAŞ’a ait 10 numaralı rıhtımın, Liman Başkanlığının onayıyla ortak kullanıma açıldığını anlatan Sipahioğlu, şunları kaydetti:

        "Böylece toplam 340 metrelik yanaşma kapasitesine sahip yeni bir alan oluşturularak daha büyük kruvaziyer gemilerinin Antalya’ya gelmesinin önü açıldı. İşbirliğinin ilk somut sonucu ise bugün sabah saatlerinde görüldü. 294 metre uzunluğundaki Malta bayraklı yılın ilk dev kruvaziyer gemisi Celebrity Infinity, 2 bin 38 yolcu ve 930 mürettebatıyla Rodos Limanı'ndan gelerek sabah 07.00 itibarıyla limana başarıyla yanaştı."

        Sipahioğlu, bu gelişmenin Antalya’nın kruvaziyer turizmindeki potansiyelinin artık daha güçlü şekilde hayata geçirildiğinin önemli göstergesi olduğunu belirtti.

        Planlanan düzenli seferlerle şehre gelen ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini vurgulayan Sipahioğlu, bu hareketliliğin özellikle esnaf, turizm işletmeleri ve şehir içi taşımacılık sektörü için ciddi ekonomik katkı anlamına geldiğine işaret etti.

        Sipahioğlu, Antalya'nın, bu adımla yalnızca tatil destinasyonu olmanın ötesine geçerek Akdeniz’in önde gelen kruvaziyer liman şehirlerinden biri olma yolunda kararlı adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        7 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek!
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Alevler içinde kaldı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Kırmızı kart doğru mu?
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "Bu futbol yetmez!"
        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası baş...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası baş...
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar, planlanan yeni gümrük kapısının ihracata...
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar, planlanan yeni gümrük kapısının ihracata...
        Antalya Bilim Merkezi'nde 'Pi Günü' şenliği
        Antalya Bilim Merkezi'nde 'Pi Günü' şenliği
        Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri duyuldu
        Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri duyuldu
        Kepez'in Ramazan etkinliklerinde Yörük ateşi yandı
        Kepez'in Ramazan etkinliklerinde Yörük ateşi yandı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerin...
        Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerin...