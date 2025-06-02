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        Gazipaşa'da çekicide 5 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çekicide 5 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:10 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:10
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        Gazipaşa'da çekicide 5 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çekicide 5 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Güney Yol Kontrol Noktasında çalışma yapıldı.

        Şüphelenilerek durdurulan yol yardım çekicisinde yapılan aramada 5 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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