Antalya'nın buz hokeyi temsilcisinden Türkiye ikinciliği başarısı

Ankara Ümitköy Spor Kompleksi Buz Pisti'nde 13 kulübün katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Muratpaşa Belediyespor hokeycileri de mücadele etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal buz pistine sahip Muratpaşa Belediyesi, 2024-2025 sezonunda spor branşlarına buz hokeyini ekledi.

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Antalya'da, Muratpaşa Belediyesinin bu yıl kurduğu buz hokeyi takımı, Türkiye Şampiyonası'nda minikler kategorisinde ikincilik elde etti.

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