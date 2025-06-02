Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu, başka kulüple anlaştığı iddiasını yalanladı

Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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