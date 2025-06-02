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        Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu, başka kulüple anlaştığı iddiasını yalanladı

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, başka kulüple anlaştığı iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:18 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:18
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        Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu, başka kulüple anlaştığı iddiasını yalanladı
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        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, başka kulüple anlaştığı iddiasını yalanladı.

        Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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