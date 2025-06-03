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        Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi

        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'de 6 yıl önce kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 28 günlük temel eğitim ve yemin töreninin ardından terhis oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:21
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        Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'de 6 yıl önce kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 28 günlük temel eğitim ve yemin töreninin ardından terhis oluyor.

        Türkiye'de 2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale geldi. Uygulama kapsamında yükümlüler, e-Devlet aracılığıyla ya da askerlik şubelerine müracaat edip yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanabiliyor.

        Kendileri için belirlenen askeri komutanlıklara teslim olan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitim alıyor.

        Askerler, 28 günlük süreçte temel askeri bilgileri ve disiplini öğreniyor.

        - Temel askerlik eğitimleri alıyorlar

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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