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        Antalya'da Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımı görüntülendi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin en iyi dalış rotaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan gece ve gündüz dalışlarında Kızıldeniz göçmeni balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesinin yayılımı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:31
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        Antalya'da Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımı görüntülendi
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin en iyi dalış rotaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan gece ve gündüz dalışlarında Kızıldeniz göçmeni balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesinin yayılımı görüntülendi.

        Deniz altındaki birbirinden farklı ekolojik ve biyolojik zenginliğe sahip Kaş, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.

        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kaş ilçesinin koylarında dalış yaparak, su altı zenginliklerini gün yüzüne çıkarıyor.

        Kaş kıyılarında gece ve gündüz dalış yapan Ceylan ve ekibi, Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımını görüntüledi.

        Görüntülerde çeşitli türlerdeki su altı canlılarının, yaşam alanları, beslenmeleri ve yayılımı yer alıyor. Su altı güzelliklerini yansıtan görüntüler, dalış yapamayanlara da görme imkanı sunuyor.

        Su altındaki canlıların yaşamlarını kayıt altına alan Ceylan, AA muhabirine, sık sık Kaş bölgesinde dalış yaptıklarını ve her birinde farklı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

        Bu dalışta Kızıldeniz göçmeni istilacı türleri görüntülediklerini dile getiren Ceylan, "Aslan balığına çok az rastladık ancak balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesi yayılımı inanılmaz boyutta artmış. Koruma altındaki orfozların artması, aslan balığı türlerinde ciddi azalış yaratmıştı. Bizim için ilginç bir diğer kayıt da teknelerden denize bırakılan yemek artıklarının balon balıkları için ciddi menü oluşturması oldu." diye konuştu.

        Bu görüntüleri görmenin her yerde mümkün olmadığını ifade eden Ceylan, "Muazzam zenginliğe sahibiz, bu açıdan mutluyuz." dedi.

        Görüntüleme çalışmalarına Sahil Güvenlik Kaş Bot Komutanı Fatih Ocak, Divemanta Dalış Merkezi ve eğitmenleri de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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