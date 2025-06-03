Antalya'da GÖRSİM projesinin kapanış galası düzenlendi

Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince hayata geçirilen "Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezinde (GÖRSİM)" Projesinin kapanış galası gerçekleştirildi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca, GÖRSİM projesi sayesinde birçok görme engelli bireyin hayatına olumlu yönde dokundukları için mutluluk duyduğunu belirtti.

GÖRSİM projesiyle görme engelli bireylerin sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşması için eğitimler verdiklerini belirten Koca, "Bu projenin bizim için en önemli yanı çalışmaların görme engelli bireyler tarafından hazırlanmasıydı, onların çalışmaları sonucunda böyle güzel bir proje ortaya çıktı, nitelikli imza vücut dili diksiyon, kültür gezileri gibi etkinlikleri hayata geçirdik ve gururla anlatacağız. Kolay bir süreç değildi fakat ortaya çıkan sonuçlar insanların hayatına yaptığımız dokunuşlar ortaya koyduğumuz çıktılar bu zorlukları bize unutturuyor." dedi.