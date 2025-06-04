Kumluca'da kurbanlık satışı yapılan alanlar ilaçlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kumluca'da kurbanlık satışı yapılan alanlarda ilaçlama gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünce Kumluca genelinde kurbanlık hayvan satışı yapılan alanlarda çalışma yürütüldü.

Kurban pazarlarında halk sağlığını korumak ve vatandaşlara daha hijyenik ortam sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda her gün düzenli olarak karasinek larvalarına karşı hayvanlara zararı olmayan ürün kullanılarak ilaçlama çalışmasının yanı sıra karasinek uçkunlarına yönelik yapışkan şerit uygulandı.

Belediyenin Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, kurban pazarlarında vatandaşların daha hijyenik bir ortamda satış yapmalarını sağlamak istediklerini belirterek, ekiplerin büyük bir özveriyle kurbanlık hayvan pazarlarının kurulmasından bu yana çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarda ekiplerin çevre ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ilaçlama yaptıklarını ifade eden Turan, "Kurbanlık satışı yapılan alanlarda çalışmalarımız pazarların kaldırılmasına kadar devam edecek. Kurban pazarları kaldırıldıktan sonra da genel temizlik ve ilaçla gerçekleştirilecek." diye konuştu.