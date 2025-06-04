Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ertuğrul'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kumluca ilçesinde kuyumculuk yapan Serdar Ertuğrul'a (66) ait olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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