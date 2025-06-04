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        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

        Antalya'nın Finike ilçesindeki limanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 22:44 Güncelleme: 04.06.2025 - 22:44
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        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
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        Antalya'nın Finike ilçesindeki limanda erkek cesedi bulundu.

        Finike Limanı'nda teknelerin bağlı bulunduğu bölgede erkek cesedi olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kumluca ilçesinde kuyumculuk yapan Serdar Ertuğrul'a (66) ait olduğu belirlendi.

        Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ertuğrul'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

        Ertuğrul'un limanda kendisine ait tekneden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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