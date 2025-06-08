Antalya'da sahillerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Birçok tatilci, güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da sahil bandındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı, bazıları da su sporları yaptı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı sahilini tercih etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.