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        Alanya'da gezi teknesinde yangın çıktı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:56 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:56
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        Alanya'da gezi teknesinde yangın çıktı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.

        Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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