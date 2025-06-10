Alanya'da gezi teknesinde yangın çıktı

Ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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