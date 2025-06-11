Ferdi Zeyrek'in adı Muratpaşa'da parkta yaşatılacak

İlçe Belediye Başkanı Uysal, Zeyrek'in adının ilçede bir parka verileceğini ifade ederek, konuyla ilgili önergenin temmuz ayı belediye meclisine sunulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde evinde yaşanan elektrik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 66 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden Zeyrek'in adının ilçede yaşatılacağı belirtildi.

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