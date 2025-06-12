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        Muratpaşa Belediyesi'nden öğrencilere eğitim desteği

        Muratpaşa Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören 140 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:45
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        Muratpaşa Belediyesi'nden öğrencilere eğitim desteği
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        Muratpaşa Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören 140 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için Destek Eğitim Merkezleri, lise ve üniversiteye hazırlanan gençler için ise Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) ile hizmet vermeye devam ediyor.

        Ermenek, Memurevleri ve Zeytinköy Destek Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler, temel derslerde verilen takviye kursları, düzenli deneme sınavları ve rehberlik hizmetleriyle LGS sınavına kapsamlı şekilde hazırlandı. Yıl boyunca yoğun bir hazırlık sürecinden geçen öğrenciler, akademik başarının yanı sıra sınav kaygısıyla baş etme konusunda da uzman eğitimcilerden destek aldı.

        Geçen yıl Destek Eğitim Merkezleri'nde sınava hazırlanan 105 öğrenciden 28'i, LGS'de yüzde 25'lik başarı dilimine girmeyi başardı. 2023 LGS sonuçlarına göre ise 5'i fen liseleri olmak üzere toplam 11 öğrenci nitelikli okullara yerleşti.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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