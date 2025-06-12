Antalya'da bilim ve teknoloji alanında başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Antalya'da bilim ve teknoloji alanında derece elde eden öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tören Başöğretmen Atatürk Toplantı Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, il ve ilçe milli eğitim yöneticileri, okul müdürleri, danışman öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eriş, öğrencilerin bilimsel araştırma ve teknolojik üretim alanındaki başarılarının sadece bireysel değil, aynı zamanda ülkenin eğitim ve kalkınma hedeflerine de büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Yarışmalarda derece elde eden tüm öğrencileri tebrik eden Eriş, onları yetiştiren öğretmenlere ve destek veren ailelere teşekkür etti.

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarında yazılım, Türk dili ve edebiyatı, teknolojik tasarım, Türkçe, değerler eğitimi ve yazılım gibi çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilerin yanı sıra, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda "Su Altı Robotu" kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan öğrenciler de törende ödüllerini aldı.