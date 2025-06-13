Antalya'da fide üretim tesisinde yangın çıktı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Koru Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler, tesis yakınındaki bazı seralara da sıçradı.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor.
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