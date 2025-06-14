Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Kahraman baba" böbreğini vererek oğluna ikinci kez can oldu

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da 60 yaşındaki Erol Kızıl, 5 yıldır tedavi gören oğluna böbreğini vererek, Doğukan'ın ikinci kez "kahramanı" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kahraman baba" böbreğini vererek oğluna ikinci kez can oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da 60 yaşındaki Erol Kızıl, 5 yıldır tedavi gören oğluna böbreğini vererek, Doğukan'ın ikinci kez "kahramanı" oldu.

        Mersin'de çiftçilik yapan Kızıl'ın 4 çocuğundan en büyüğü Doğukan Kızıl'a, 5 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Farklı illerde bir süre tedavi gören Kızıl, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezine başvurdu.

        Doktorlar, böbrekleri fonksiyonlarını tamamen kaybedince Kızıl'a böbrek nakli önerdi. "Kahramanım" diye hitap ettiği babası Erol Kızıl, donör olmak için gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerde dokular uyumlu olunca Merkezin Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından babadan oğula nakil yapıldı.

        Ameliyatlı olmasına rağmen hastanede oğlunun yanından ayrılmayan baba Kızıl, AA muhabirine, dokuları uyumlu çıkınca hiç tereddüt etmeden böbreğini verdiğini söyledi.

        Kızıl, 5 yılda çok zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, "Organ kolay bulunmuyor, 5 yıl bekledik. Doktorlarımızın önerilerine uyarak, diyalize girmeden bugünlere geldik. Dokularım uyunca böbreğimi verdim. Uymazsa çok üzülürdüm çünkü böbrek bulmak kolay değil. Nakilden sonra çocuğumun da benim de yüzümüz gülüyor. Bugünümüze çok şükür. Babaların evlatlarına, evlatların babaya destek olması, sıkıca sarılması çok kıymetli." dedi.

        - "Babamın bir parçasını bedenimde taşıyorum"

        Doğukan Kızıl da kronik böbrek yetmezliğinin kendisini çok zorladığını, okulundan koparak liseyi açık öğretimden okumak zorunda kaldığını anlattı.

        Babasına "kahramanım" diye hitap ettiğini belirten Kızıl, "Böbreklerim fonksiyonları tamamen yitirince babam 'Ben böbreğimi veririm.' dedi, birlikte nakile girdik. Babam ikinci kez beni hayata bağladı. Babamın bir parçasını bedenimde taşıyorum artık, canıma can kattı. Onun sayesinde kurtuldum." diye konuştu.

        - "İyilik yapmak erdemli bir hareket"

        Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkan da milyarlarca insanın yaşadığı dünyada insanların sevdiklerine organını vermesinin önemli olduğunu söyledi.

        Şiddetin çok arttığı bir dünyada insanların birbirine iyilik yapmasının erdemli hareket olduğunu vurgulayan Özkan, "Hep Anneler Günü, Babalar Günü derken işte örneklerini görüyorsunuz. İnsanların canlarına can katarken özellikle çocuğuna, dünyaya gelmesine vesile olmuş bir insana hayatını bile verebileceğini gösterebilmeleri çok önemli. Biz bunları nakillerde çok görüyoruz." şeklinde konuştu.

        Özkan, dünyada özellikle canlı nakillerin en çok yapıldığı ülke olduklarını, insanların hiçbir şekilde tereddüt etmeden canlarına, bunları ikinci can olarak verdiğini ve erdemlik gösterdiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Otizmde erken tanı çocuklarda belirtilerin kaybolma oranını arttırıyor
        Otizmde erken tanı çocuklarda belirtilerin kaybolma oranını arttırıyor
        Pisidya'yı Pamfilya'ya bağlayan antik döşeme yol, ziyaretçilerini tarihte y...
        Pisidya'yı Pamfilya'ya bağlayan antik döşeme yol, ziyaretçilerini tarihte y...
        Antalya bölgesi, aile izinli organ bağışında Türkiye birincisi
        Antalya bölgesi, aile izinli organ bağışında Türkiye birincisi
        Bu fabrikaların çatıları elektrik üretiyor
        Bu fabrikaların çatıları elektrik üretiyor
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın; turistler tahliye edildi (2)
        Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın; turistler tahliye edildi (2)