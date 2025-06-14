"Kahraman baba" böbreğini vererek oğluna ikinci kez can oldu

AYŞE YILDIZ - Antalya'da 60 yaşındaki Erol Kızıl, 5 yıldır tedavi gören oğluna böbreğini vererek, Doğukan'ın ikinci kez "kahramanı" oldu.

Mersin'de çiftçilik yapan Kızıl'ın 4 çocuğundan en büyüğü Doğukan Kızıl'a, 5 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Farklı illerde bir süre tedavi gören Kızıl, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Doktorlar, böbrekleri fonksiyonlarını tamamen kaybedince Kızıl'a böbrek nakli önerdi. "Kahramanım" diye hitap ettiği babası Erol Kızıl, donör olmak için gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerde dokular uyumlu olunca Merkezin Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından babadan oğula nakil yapıldı.

Ameliyatlı olmasına rağmen hastanede oğlunun yanından ayrılmayan baba Kızıl, AA muhabirine, dokuları uyumlu çıkınca hiç tereddüt etmeden böbreğini verdiğini söyledi.

Babasına "kahramanım" diye hitap ettiğini belirten Kızıl, "Böbreklerim fonksiyonları tamamen yitirince babam 'Ben böbreğimi veririm.' dedi, birlikte nakile girdik. Babam ikinci kez beni hayata bağladı. Babamın bir parçasını bedenimde taşıyorum artık, canıma can kattı. Onun sayesinde kurtuldum." diye konuştu.

Doğukan Kızıl da kronik böbrek yetmezliğinin kendisini çok zorladığını, okulundan koparak liseyi açık öğretimden okumak zorunda kaldığını anlattı.

Kızıl, 5 yılda çok zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, "Organ kolay bulunmuyor, 5 yıl bekledik. Doktorlarımızın önerilerine uyarak, diyalize girmeden bugünlere geldik. Dokularım uyunca böbreğimi verdim. Uymazsa çok üzülürdüm çünkü böbrek bulmak kolay değil. Nakilden sonra çocuğumun da benim de yüzümüz gülüyor. Bugünümüze çok şükür. Babaların evlatlarına, evlatların babaya destek olması, sıkıca sarılması çok kıymetli." dedi.

- "İyilik yapmak erdemli bir hareket"

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkan da milyarlarca insanın yaşadığı dünyada insanların sevdiklerine organını vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Şiddetin çok arttığı bir dünyada insanların birbirine iyilik yapmasının erdemli hareket olduğunu vurgulayan Özkan, "Hep Anneler Günü, Babalar Günü derken işte örneklerini görüyorsunuz. İnsanların canlarına can katarken özellikle çocuğuna, dünyaya gelmesine vesile olmuş bir insana hayatını bile verebileceğini gösterebilmeleri çok önemli. Biz bunları nakillerde çok görüyoruz." şeklinde konuştu.

Özkan, dünyada özellikle canlı nakillerin en çok yapıldığı ülke olduklarını, insanların hiçbir şekilde tereddüt etmeden canlarına, bunları ikinci can olarak verdiğini ve erdemlik gösterdiğini dile getirdi.