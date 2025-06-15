Alanya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hasan Yılmaz (21) yönetimindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ömer Faruk Karakoç (24) idaresindeki 72 ABE 238 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer sürücü Karakoç ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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